Covid oggi Italia | 4 259 contagi e 21 morti | bollettino 21 luglio

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Così il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, commentando il bollettino di. '... Festeggiamenti e contagi L'aumento dei casi dia Roma 'è legato anche ai festeggiamenti per la ...Andamento- 19: il 21 luglio 2020 il Lazio contava più ricoveri e più decessi rispetto a. Vaccini: per obiettivo immunità di gregge indispensabile vaccinare le fasce di popolazione più ...ROME, JUL 21 - There have been 4,259 new cases of COVID-19 in Italy in the last 24 hours, and 21 more victims of the virus, the health ministry said Wednesday. That compares with 3,558 new cases and 1 ...ROMA, 21 LUG - Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.558. Sono invece 2 ...