Covid oggi Italia | 4 259 contagi e 21 morti | bollettino 21 luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 4.259 i nuovida coronavirus in, mercoledì 212021, secondo i dati - regione per regione - deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21, ...

Advertising

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli E… - robynud1 : RT @borghi_claudio: Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono proteggersi… - fisco24_info : Covid oggi Sicilia, 550 contagi e 9 morti: bollettino 21 luglio: I dati di oggi dalla Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Perché l'effetto boomerang dell'aumento delle richieste sarà incredibile e aduna Regione come la Lombardia è impossibilitata a rispondere presente. Ci sarà della polemica infinita: non si potrà ...... con l'emergenza sono stati aumentati fino ad arrivare a 8.500 ma dopo le prime ondate di questi posti ne sono stati defalcati il 50% , riprogrammati per le esigenze no -' . Ad, quindi, i ...PALERMO – Ci sono 550 nuovi positivi in Sicilia e ben nove decessi. Si tratta del record nazionale. Il dato sui nuovi casi è calcolato su una platea di 14.234 tamponi. I ricoverati in regime ordinario ...Sono 4259 i nuovi casi covid e 21 le vittime con il tasso di positività all'1,8%. Il virus avanza nel Lazio, Lombardia, Sicilia e Veneto ...