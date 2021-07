Covid oggi Emilia Romagna | 324 contagi | bollettino 21 luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 324 ida coronavirus in, 212021, secondo i dati della regione. Da ieri, registrato un morto I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 18.622 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,7%. L’età media dei nuovi positivi diè 31,7 anni. Sui 78 asintomatici, 38 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 11 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 8 grazie agli screening sierologici, 2 tramite i test pre-ricovero. Per ...

