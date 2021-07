Covid oggi Campania | 292 contagi e 1 morto | bollettino 21 luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 292 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 21. Registrato inoltre un. 9.192 i tamponi molecolari effettuati. Nella Regione sono 13 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 175 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sono 158 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi; 9 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di. In 49.954 seguono un regime di isolamento domiciliare. Tamponi e ...Il tasso di positività èdell' 1,81% contro l' 1,02% di 7 giorni fa (+77,0%). IL TREND GIORNO PER GIORNO Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, 7 in meno di ...Il numero totale di contagiati confermati dall'inizio della pandemia è stato di 294.449 di cui 2.019 deceduti. Luglio ha fatto registrare 49.882 ...Con 37.062 tamponi effettuati, sono 564 i nuovi casi positivi in Lombardia (1,5%). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-4). In Monza e Brianza calano di una decina i ...