Covid oggi Calabria, bollettino 21 luglio: 71 contagi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 71 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 21 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Resta quindi invariato il totale di 1.238 decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Da ieri sono stati processati 2.074 tamponi. Si registrano +42 guariti, +29 attualmente positivi, +28 in isolamento, ricoverati stabili e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 5). L'articolo proviene da Italia Sera.

