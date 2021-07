Covid oggi Calabria | bollettino 21 luglio | 71 contagi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 71 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 21. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Resta quindi invariato il totale di 1.238 decessi nella regione dall'inizio della pandemia. Da ieri sono stati processati 2.074 tamponi. Si registrano +42 guariti, +29 attualmente positivi, +28 in isolamento, ricoverati stabili e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 5).

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli E… - SkyTG24 : Covid, le notizie. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre. Oggi il Cdm. LIVE

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Nella Asl di Frosinone si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 ... Milano è pronta a vaccinare tutti gli over 60. Sono partiti dal municipio 4 i camper attrezzati per le vaccinazioni agli over 60 che ancora non hanno ricevuto il siero anti-Covid 19. I camper faranno il giro di tutti i municipi di Milano per una vaccinazione.