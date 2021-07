Covid | oggi 4 259 nuovi casi e 21 morti | il bollettino del 21 luglio

Advertising

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli E… - SkyTG24 : Covid, le notizie. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre. Oggi il Cdm. LIVE - Gazzettino : Covid Italia, bollettino di oggi 21 luglio: crescono contagi (4.259) e morti (21). Tasso di positività a 1,8% - Yonadu92 : RT @HuffPostItalia: Covid-19 in Italia: oggi 4.259 casi e 21 morti, positività su a 1,8% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

... arriverà dopo le prime gare: ad aprire i giochi ci ha pensato il softball, domani invece sarà ... record di positivi da gennaio TOKYO 2020 Fermare i Giochi perora non è più un... SPORT ...Dai dirigenti scolastici arriva l'appello per rendere obbligatorio il siero anti -ai docenti. In Francia sono 21mila i casi in 24 ore. Le regioni limano la proposta delle soglie dei ricoveri ...MILANO (Reuters) - UniCredit (MI: CRDI) snellisce la divisione Corporate e investment banking, come si apprende da un documento interno, la più recente delle mosse di semplificazione della struttura d ...21 luglio 2021Tutti i dati in Italia e nel mondo Ancora in aumento i casi Covid in Italia. Sono 4.259 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del minist ...