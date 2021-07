Covid | notizie Verso lo stato di emergenza fino a dicembre e green pass in 3 fasi LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il decreto anti-con i nuovi parametri di rischio per le regioni e con la disciplina delpotrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri nella giornata di oggi. Si vauna proroga dellod'per un periodo lungo, anchea fine anno. In Francia entra oggi in vigore ilsanitario per i luoghi con più di 50 persone. Nel Paese +150% di contagi in una settimana