Covid, news oggi. Domani Cdm su colori Regioni, Green pass e proroga stato emergenza. LIVE (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nelle prossime ore la Cabina di regia per decidere sui nuovi parametri per le restrizioni a livello regionale e sull'estensione della certificazione. Secondo l'ultimo bollettino, sono 4.259 i contagi e 21 i morti. Tasso di positività all'1,8%, processati 235.097 tamponi. Pressione ospedaliera sostanzialmente stabile: -7 pazienti in terapia intensiva, +2 ricoveri ordinari. Dai dirigenti scolastici arriva l'appello al governo per rendere obbligatorio il vaccino ai docenti

LaStampa : Covid, i dati dell’Istituto superiore di sanità . Il vaccino protegge all’88% dall’infezione, al 94% dal ricovero, a… - LaStampa : Napoli, famiglia stroncata dal Covid in una settimana: nessuno era vaccinato - repubblica : ?? Covid, oggi in Italia 4.259 nuovi casi e 21 morti - ASampierdarena : @fo1984 Ai due dei giorni scorsi si è aggiunto questo paziente - quotidianodirg : Covid Ragusa: 175 nuovi postivi in 24 ore -