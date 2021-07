Covid Italia, De Luca (Consulenti lavoro): “Licenziamento automatico per non vaccinati solo con norma ad hoc” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Nell’attuale sistema giuridico Italiano, non è possibile individuare una norma che faccia scattare il Licenziamento automatico in caso di mancata vaccinazione. Per ottenere questo risultato, è dunque necessario un intervento normativo ad hoc, che innovi la materia, superando anche i vincoli della tutela della privacy da più parti invocata”. Così, con Adnkronos/LabItalia, Rosario De Luca, presidente di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, commenta l’ipotesi di Confindustria che ha proposto l’estensione dell’utilizzo delle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Nell’attuale sistema giuridicono, non è possibile individuare unache faccia scattare ilin caso di mancata vaccinazione. Per ottenere questo risultato, è dunque necessario un interventotivo ad hoc, che innovi la materia, superando anche i vincoli della tutela della privacy da più parti invocata”. Così, con Adnkronos/Lab, Rosario De, presidente di Fondazione studi deidel, commenta l’ipotesi di Confindustria che ha proposto l’estensione dell’utilizzo delle ...

