Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 21 luglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 21 luglio, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri e morti. Il punto sui vaccini nelle singole regioni e sull’impatto della variante delta mentre si attende la cabina di regia sul green pass obbligatorio e nuovi parametri per definire i cambi di colore. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildi oggi, mercoledì 21, con dati e news dellae regione per regione su, ricoveri e morti. Il punto sui vaccini nelle singolee sull’impatto della variante delta mentre si attende la cabina di regia sul green pass obbligatorio e nuovi parametri per definire i cambi di colore. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle ...

Advertising

fattoquotidiano : Armi, boom nell’anno del Covid: in Italia licenze cresciute del 10%. “Più controlli sulla salute psicofisica di chi… - Adnkronos : Il sottosegretario #Costa: 'Basta comunicare contagi giornalieri, creano clima che non aiuta'. - repubblica : Covid, a Roma contagi quintuplicati: è il dato più alto d'Italia. D'Amato: 'Effetto 'Gravina'. Paghiamo per i feste… - RadioRadicale : Cambiare per ripartire. #Lavoro, #pensioni, #fisco: le proposte della @Cisal_it. L'Italia riparte se cambiamo le… - mirko_ch_ : Però, pure voi, che con tutto sto poco che sta succedendo da 18mesi, dovete per forza andare in vacanza all'estero.… -