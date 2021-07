Covid India, oltre 42mila contagi in 24 ore: bollettino 21 luglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’India segnala altri 3.998 morti riconducibili al coronavirus, il bollettino più triste dallo scorso 12 giugno, un dato dovuto – secondo le autorità – a un nuovo aggiornamento del numero vittime della pandemia nello stato di Maharashtra, che ha comunicato 3.509 decessi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sottolinea il Times of India, il bilancio del Maharashtra è stato rivisto ben 14 volte. Nelle ultime 24 ore nel gigante asiatico con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone sono stati accertati 42.015 nuovi casi di Covid-19 che portano il totale a 31.216.337 contagi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’segnala altri 3.998 morti riconducibili al coronavirus, ilpiù triste dallo scorso 12 giugno, un dato dovuto – secondo le autorità – a un nuovo aggiornamento del numero vittime della pandemia nello stato di Maharashtra, che ha comunicato 3.509 decessi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sottolinea il Times of, il bilancio del Maharashtra è stato rivisto ben 14 volte. Nelle ultime 24 ore nel gigante asiatico con una popolazione di1,3 miliardi di persone sono stati accertati 42.015 nuovi casi di-19 che portano il totale a 31.216.337...

