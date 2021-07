Covid, in Spagna tra i contagi recenti l'83% riguarda non vaccinati - Oggi il governo si prepara a prorogare lo stato di emergenza (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'83,1% delle persone risultate positive al Covid nelle ultime cinque settimane in Spagna non erano vaccinate quando si sono contagiate: lo ha affermato in conferenza stampa Carolina Darias, ministro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'83,1% delle persone risultate positive alnelle ultime cinque settimane innon erano vaccinate quando si sonoate: lo ha affermato in conferenza stampa Carolina Darias, ministro ...

