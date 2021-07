Covid, in Lombardia 564 nuovi positivi con 37 mila tamponi. A Bergamo 27 casi (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’aggiornamento di mercoledì 21 luglio nel report della Regione. II tasso di positività è all’1,5%. Diminuiscono i ricoveri. Le vittime sono 3. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’aggiornamento di mercoledì 21 luglio nel report della Regione. II tasso dità è all’1,5%. Diminuiscono i ricoveri. Le vittime sono 3.

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-2). A fronte di 31.954 tamponi effettuati, sono 407 i nuovi positiv… - RegLombardia : #LNews “La Lombardia ha superato il traguardo dei 7 milioni di aderenti alle vaccinazioni anti-Covid. Per la precis… - PagellaPolitica : Non è vero che entro mercoledì 21 luglio il 70% della popolazione in Lombardia sarà completamente vaccinato contro… - webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di mercoledì 21 luglio - ilSaronno : Covid in provincia, Varesotto ancora secondo per numero di nuovi casi in Lombardia -