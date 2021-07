Covid, in Francia nuovo balzo contagi: 21mila in 24 ore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua a crescere la diffusione del coronavirus in Francia, dove la variante Delta risulta dominante e dove i contagi si diffondono rapidamente. Solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 21mila nuovi casi di Covid-19, come ha riferito il ministro della Salute francese Olivier Veran. ”In aumento anche i ricoveri”, ha detto il ministro parlando di ”centinaia di persone fragili”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua a crescere la diffusione del coronavirus in, dove la variante Delta risulta dominante e dove isi diffondono rapidamente. Solo nelle ultime 24 ore si sono registratinuovi casi di-19, come ha riferito il ministro della Salute francese Olivier Veran. ”In aumento anche i ricoveri”, ha detto il ministro parlando di ”centinaia di persone fragili”. L'articolo proviene da Italia Sera.

