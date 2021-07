Covid in Campania, oggi 292 positivi e un morto: l'indice di contagio al 3,17% (Di mercoledì 21 luglio 2021) Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 292 positivi su 9.192 tamponi molecolari esaminati, 59 in... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Aumentano i nuovima resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 292su 9.192 tamponi molecolari esaminati, 59 in...

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (21 luglio 2021) Ecco l’aggiornament… - MediasetTgcom24 : Liquori prodotti con alcol per gel anti-Covid: 20 indagati a Napoli #napoli - ZPeppem : Con alcol per gel anti Covid producevano limoncelli e amari - Campania - - gael99 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (21 luglio 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - salernonotizie : Covid, De Luca “I pochi vaccini in Campania scandalo nazionale” -