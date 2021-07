Covid, in Campania leggero calo del tasso di incidenza: un decesso (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 292 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 9.192 test molecolari processati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 3,17%, sostanzialmente stabile rispetto al 3,25 di ieri. Il bollettino giornaliero dell’Unità di crisi segnala una vittima nelle ultime 48 ore. Invariata l’occupazione delle terapie intensive (13), cala invece quella dei posti di degenza, a quota 175 (-9). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 292 Tamponi molecolari del giorno: 9.192 Tamponi antigenici del giorno: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 292 i nuovi positivi alin, su 9.192 test molecolari processati. Ildi, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 3,17%, sostanzialmente stabile rispetto al 3,25 di ieri. Il bollettino giornaliero dell’Unità di crisi segnala una vittima nelle ultime 48 ore. Invariata l’occupazione delle terapie intensive (13), cala invece quella dei posti di degenza, a quota 175 (-9). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 292 Tamponi molecolari del giorno: 9.192 Tamponi antigenici del giorno: ...

