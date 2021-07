Covid, Ilaria Capua: 'I no - vax paghino 1000 - 2000 euro per ogni giorno di ricovero' (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'I paghino 1000 - 2000 euro per ogni giorno di ricovero' . La proposta della virologa italiana, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, è destinata a far ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'Iperdi' . La proposta della virologa italiana, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, è destinata a far ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Ilaria Capua: 'Non vaccinati per scelta ricoverati risarciscano ospedali'. - Open_gol : L'attacco di Ilaria Capua contro chi oggi «fa i capricci» nonostante l'abbondanza di vaccini - _contrariato : RT @fratotolo2: La veterinaria Ilaria Capua ha proposto un 'ticket' da pagare in caso di ricovero per i non vaccinati 'per scelta'. I citta… - Mikepub1 : RT @fratotolo2: La veterinaria Ilaria Capua ha proposto un 'ticket' da pagare in caso di ricovero per i non vaccinati 'per scelta'. I citta… - RKerobi : RT @fratotolo2: La veterinaria Ilaria Capua ha proposto un 'ticket' da pagare in caso di ricovero per i non vaccinati 'per scelta'. I citta… -