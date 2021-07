Covid: il presidente De Luca, 'scandalo nazionale i pochi vaccini in Campania' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "La Campania ha ricevuto meno vaccini di tutte le altre Regioni. Questo è uno scandalo nazionale. Tranne me nessuno ha combattuto per superare questa vergogna. Invece dovremmo riuscire ad essere il Sud dell'efficienza e allora potremmo avere più forza nel portare avanti le nostre battaglie e potremmo così contrastare quell'eccesso di centralizzazione che riscontro nel Piano di Ripresa". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è intervenuto oggi in apertura della 51esima edizione del Giffoni Film Festival, il festival di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Laha ricevuto menodi tutte le altre Regioni. Questo è uno. Tranne me nessuno ha combattuto per superare questa vergogna. Invece dovremmo riuscire ad essere il Sud dell'efficienza e allora potremmo avere più forza nel portare avanti le nostre battaglie e potremmo così contrastare quell'eccesso di centralizzazione che riscontro nel Piano di Ripresa". Così ildella RegioneVincenzo De, è intervenuto oggi in apertura della 51esima edizione del Giffoni Film Festival, il festival di ...

