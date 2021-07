Covid, il governo si prepara a prorogare lo stato di emergenza | La proposta delle Regioni: soglia al 20% per le terapie intensive e al 30% ... (Di mercoledì 21 luglio 2021) La proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm giovedì. Intanto le Regioni ufficializzano la proposta delle nuove soglie: si resta in zona bianca se l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) La proroga dellod'per un periodo lungo dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm giovedì. Intanto leufficializzano lanuove soglie: si resta in zona bianca se l'...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in #Israele 1.327 nuovi contagi: mai così tanti in 4 mesi. Il governo valuta nuove restrizioni. - CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - stanzaselvaggia : Dittatura militare, proteste, il Covid da 200 a 7000 casi al giorno in un mese, carenza di ossigeno, medici persegu… - Nick_Tyrell95 : @PetrusAdel Da quanto so io, ai guariti di covid serve una sola dose dato che gli anticorpi ce li hanno già. Il Gre… - mondo_oggi : #mondooggi #governo #regioni #greenpass #vaccini #covid #limitazioni NOVITÀ SUL GREEN PASS -