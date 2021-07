Covid | i rianimatori | “Quest’ultima ondata sarà diversa perché abbiamo vaccinato la metà degli italiani”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Oggi in terapia intensiva c’è un drastico calo delle fasce d’età più anziani, grazie ai vaccini. Infatti oltre l’85% di chi sviluppa una malattia grave e rischia di andare in rianimazione è nono ha fatto una sola dose a breve distanza dal contagio”. Pur essendo – per ovvi motivi – come tutti, relativamente ’rassicurati’ dalla bassa incidenza di presenze ospedaliere (ricoveri e terapie intensive), rispetto al crescente numero di contagiati dalla variante Delta, attraverso il loro presidente nazionale, Alessandro Vergallo, gli anestesisti eospedalieri(Aaroi-Emac), confermano però che “Ci troviamo anche in ...