Covid Francia, da oggi pass sanitario per musei e cinema (Di mercoledì 21 luglio 2021) Entra in vigore oggi in Francia il nuovo pass sanitario per accedere a musei, cinema e parchi a tema. Chi vorrà frequentare questi luoghi dovrà dimostrare di essere vaccinato, guarito o di essere in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Entra in vigoreinil nuovoper accedere ae parchi a tema. Chi vorrà frequentare questi luoghi dovrà dimostrare di essere vaccinato, guarito o di essere in ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Francia, +150% casi in 7 giorni: 'Aumento mai visto'. Contagio corre in Europa - Agenzia_Ansa : Covid, impennata di casi in una settimana in Francia - #ANSA - Avvenire_Nei : Covid. Effetto europei a Roma, contagi moltiplicati. Impennata anche in Francia e Uk - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Pass Covid obbligatorio in #Francia per cinema e musei - - Charmed077 : #Francia ???? Braccialetto elettronico, controllo delle operazioni bancarie, associati,aumento dei contributi social… -