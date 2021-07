Covid Francia, da oggi pass sanitario per musei e cinema (Di mercoledì 21 luglio 2021) Entra in vigore oggi in Francia il nuovo pass sanitario per accedere a musei, cinema e parchi a tema. Chi vorrà frequentare questi luoghi dovrà dimostrare di essere vaccinato, guarito o di essere in possesso di un test Covid negativo. L’Assemblea nazionale si appresta ora a discutere l’estensione del pass anche per l’accesso a bar, ristoranti e centri commerciali da agosto. L’entrata in vigore del pass giunge all’indomani dell’annuncio da parte del ministro della Salute, Olivier Véran, di 18mila casi di Covid in 24 ore, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Entra in vigoreinil nuovoper accedere ae parchi a tema. Chi vorrà frequentare questi luoghi dovrà dimostrare di essere vaccinato, guarito o di essere in possesso di un testnegativo. L’Assemblea nazionale si appresta ora a discutere l’estensione delanche per l’accesso a bar, ristoranti e centri commerciali da agosto. L’entrata in vigore delgiunge all’indomani dell’annuncio da parte del ministro della Salute, Olivier Véran, di 18mila casi diin 24 ore, ...

SkyTG24 : Covid Francia, +150% casi in 7 giorni: 'Aumento mai visto'. Contagio corre in Europa - Agenzia_Ansa : Covid, impennata di casi in una settimana in Francia - #ANSA - Avvenire_Nei : Covid. Effetto europei a Roma, contagi moltiplicati. Impennata anche in Francia e Uk - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Pass Covid obbligatorio in #Francia per cinema e musei - - Charmed077 : #Francia ???? Braccialetto elettronico, controllo delle operazioni bancarie, associati,aumento dei contributi social… -