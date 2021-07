Covid: Fico, 'vaccinato con due dosi, spero campagna vada avanti nel modo migliore' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Sono vaccinato con due dosi, spero la campagna possa andare avanti nel modo migliore, ascoltando i cittadini". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico alla cerimonia del Ventaglio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Sonocon duelapossa andarenel, ascoltando i cittadini". Lo ha detto il presidente della Camera Robertoalla cerimonia del Ventaglio.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fico, 'vaccinato con due dosi, spero campagna vada avanti nel modo migliore'... - TV7Benevento : **Covid: Fico, 'no a forzature, tra poco numero vaccinati sarà enorme'**... - ilsuonatoredi : RT @Lord_Vltor: @3PalleUnSoldo @wojak0 Quindi l'#HIVpass sarebbe come il #greenpass ma per l'HIV invece che per il CoViD? FICO! Io farei an… - Lord_Vltor : @3PalleUnSoldo @wojak0 Quindi l'#HIVpass sarebbe come il #greenpass ma per l'HIV invece che per il CoViD? FICO! Io… - NOprisonersEVER : E le prenotazioni di vacanze crollano, si. Capita, ci sono ondate continue di contagi, proprio perché tutti si sbat… -