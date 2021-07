Covid, De Luca annuncia: “Da fine agosto campagna di vaccinazione di massa per gli studenti adolescenti” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dall'ultima settimana di agosto a tutto il mese di settembre si svolgerà in Campania "una campagna vaccinale di massa" per la popolazione studentesca tra i 12 e i 18 anni. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi a Giffoni Valle Piana (Salerno) per l'inaugurazione dell'edizione 2021 del festival, parlando della riapertura delle scuole a settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dall'ultima settimana dia tutto il mese di settembre si svolgerà in Campania "unavaccinale di" per la popolazione studentesca tra i 12 e i 18 anni. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, oggi a Giffoni Valle Piana (Salerno) per l'inaugurazione dell'edizione 2021 del festival, parlando della riapertura delle scuole a settembre. L'articolo .

