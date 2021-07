Covid, Crisanti: persi altri 6 mesi, sconcertante l'aumento dei casi in estate (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Abbiamo sprecato sei mesi l'anno scorso e ci apprestiamo altri sei mesi quest'anno. Bisogna capire a che cosa funziona il lockdown: serve per guadagnare tempo e creare tutte quelle misure per bloccare... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Abbiamo sprecato seil'anno scorso e ci apprestiamoseiquest'anno. Bisogna capire a che cosa funziona il lockdown: serve per guadagnare tempo e creare tutte quelle misure per bloccare...

Advertising

Adnkronos : #Crisanti: “Quarta ondata? 'Non è arte divinatoria, guardate #Gb”. #covid - Quercino2 : RT @benq_antonio: 'Crisanti vaccini sono stati usati male'! Perché c'è un sistema per usarli non basta inocularli? Nemmeno di fronte all'ev… - lorenzotonion : RT @benq_antonio: 'Crisanti vaccini sono stati usati male'! Perché c'è un sistema per usarli non basta inocularli? Nemmeno di fronte all'ev… - Iris29469791 : @amaryllide1 @NoLockdownNo @ultimenotizie @Yi_Benevolence Infatti Zangrillo CURA il covid in reparto. Crisanti chia… - benq_antonio : 'Crisanti vaccini sono stati usati male'! Perché c'è un sistema per usarli non basta inocularli? Nemmeno di fronte… -