Covid, contagi ancora in aumento in Abruzzo oggi ne sono stati registrati 65 (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Aquila - sono 65 (di età compresa tra 1 e 79 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75511. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 5 casi, comunicati nei giorni scorsi e risultati già in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2513. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71974 dimessi/guariti (+49 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Aquila -65 (di età compresa tra 1 e 79 anni) i nuovi casi positivi alin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75511. Il totale risulta inferiore in quantoeliminati 5 casi, comunicati nei giorni scorsi e risultati già in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2513. Nel numero dei casi positivicompresi anche 71974 dimessi/guariti (+49 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati ...

