Covid, Ats: incremento moderato dell’incidenza. I Comuni bergamaschi senza contagi sono 188 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bergamo, il numero di Comuni con zero casi incidenti scende a 188 (77%), contro i 205 (84%) della scorsa settimana e i 210 (86%) di due e tre settimane fa. I due Ambiti territoriali che si mantengono «Covid-free» sono Valle Imagna-Villa d’Almè e Alta Val Seriana-Val di Scalve. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bergamo, il numero dicon zero casi incidenti scende a 188 (77%), contro i 205 (84%) della scorsa settimana e i 210 (86%) di due e tre settimane fa. I due Ambiti territoriali che si mantengono «-free»Valle Imagna-Villa d’Almè e Alta Val Seriana-Val di Scalve.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ats Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 21 luglio in Valtellina e Valchiavenna Decessi e guariti Secondo i dati di ATS della Montagna, in Valtellina e Valchiavenna non si sono registrati decessi riconducibili al covid - 19 nell'ultima giornata. Sono quindi 574 i periti in ...

Ats della Montagna, resta l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari Anche l'ATS della Montagna con le Agenzie di Tutela della Salute lombarde, ATS Brescia, ATS Bergamo e ATS Val Padana è stata destinataria di un ricorso promosso da oltre un centinaio tra medici, infermieri e altri operatori sanitari per contestare l'obbligo di sottoporsi alla ...

Covid: Temussi (Ats), età media ricoverati Sardegna è 33,7 anni ANSA Nuova Europa ‘Rientro a scuola in sicurezza’. Col progetto di Regione Lombardia dal 23 agosto nuova fase di vaccinazione per i 12-19enni MANTOVA, 20 lug. – Anche l'ATS Val Padana è pronta a dar vita al progetto "Rientro a scuola in sicurezza", elaborato da Regione Lombardia in previsione del prossimo anno scolastico, che, tra le altre ...

"Caccia" ai medici non vaccinati In merito ai ricorsi presentati al Tar di Brescia dai 300 medici lombardi contro l’obbligo vaccinale è intervenuta anche l’Ats Val Padana che in una nota cita la legge ...

