Covid | allarme della Farnesina | ' Spostamenti all' estero a rischio contagio' Le regole per entrare e uscire dai paesi delle vacanze

Advertising

vaticannews_it : #20luglio #Yemen Cresce l’allarme per la più grave crisi umanitaria al mondo. @acf_italia denuncia la drammatica co… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - d_essere : RT @RadioRadioWeb: 'Cosa dice la legge? C'è un reato specifico: quello di procurato allarme. Esistono poi vari reati di istigazione all'odi… - Lukas__2021 : RT @RadioRadioWeb: 'Cosa dice la legge? C'è un reato specifico: quello di procurato allarme. Esistono poi vari reati di istigazione all'odi… - IvoAyrton : RT @RadioRadioWeb: 'Cosa dice la legge? C'è un reato specifico: quello di procurato allarme. Esistono poi vari reati di istigazione all'odi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme

La Repubblica

Stessa cosa per il Portogallo dove, al di là del green pass o del testnegativo, tutti i passeggeri devono compilare il Plf del governo portoghese. Per entrare in Spagna (con alcune differenze ...Ma il lento risalire della curva è un campanello d'che va ascoltato e non sottovalutato". È forte il richiamo che lancia il presidente dell'ordine dei medici di Frosinone, Fabrizio Cristofari.Fiumi straripati, strade allagate, persone intrappolate dalle acque. La Cina centrale è stata gravemente colpita da una serie di inondazioni a causa delle forti piogge che si son ...Per la Lazio e per Luis Alberto è tempo di godersi la quiete dopo la tempesta. Il Mago, intanto, ha brillato anche in amichevole ...