Covid a Roma, nuovi casi: cinque volte di più dopo la festa per gli Europei (Di mercoledì 21 luglio 2021) I contagi ieri sono stati 247 in più sul giorno precedente. Un balzo in avanti che non si vedeva da mesi: 681 nuoci casi Covid in tutto il Lazio, 557 solo a Roma. Un rapporto del 5,9%, che scende a 2 ...

