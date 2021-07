Covid a Roma, Mastroianni: “Picco contagi legato a feste Europei” (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’aumento dei contagi Covid a Roma “è legato anche ai festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo” di calcio, “ma è quello che è accaduto anche in altri Paesi quando ci sono state le riaperture e le persone si sono assembrate per vedere le partite”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma, commentando quanto detto ieri dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che ha parlato di un effetto Azzurri per l’aumento dei contagi. “Per ora sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’aumento dei“èanche aiggiamenti per la vittoria dell’Europeo” di calcio, “ma è quello che è accaduto anche in altri Paesi quando ci sono state le riaperture e le persone si sono assembrate per vedere le partite”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Claudio, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di, commentando quanto detto ieri dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che ha parlato di un effetto Azzurri per l’aumento dei. “Per ora sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Allarme Covid, cancellato il Gp di Thailandia ROMA - Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione dell'OR Thailand Grand Prix, che ... 'Nonostante i migliori sforzi di tutte le parti coinvolte, la pandemia di Covid - 19 in corso e le ...

International Dance Competition, flash mob in piazza Duomo e Gran Galà in teatro ...già prima ballerina Teatro dell'Opera di Roma e Direttore dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Il Gala sarà a porte aperte per il pubblico, sebbene con accesso limitato, causa restrizioni covid ...

Coronavirus a Roma: tra focolai post Europeo e variante Delta, ecco l'impennata della curva dei contagi RomaToday Covid Francia, da oggi pass sanitario per musei e cinema (Adnkronos) - Entra in vigore oggi in Francia il nuovo pass sanitario per accedere a musei, cinema e parchi a tema. Chi vorrà frequentare questi luoghi dovrà dimostrare di essere vaccinato, guarito o ...

Covid: Fico, 'green pass apre dibattito importante' Roma, 21 lug "Se diciamo che nel Paese il vaccino è obbligatorio è una questione, se c'è un obbligo indiretto con il green pass si apre un dibattito importante, ...

