Covid | 292 positivi su 9 192 tamponi Deceduta una sola persona nelle ultime 48 ore

Oggi sono 292 i positivi al Covid in Campania, rilevati a fronte di 9.192 tamponi processati. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. nelle ultime 48 ore è Deceduta una persona. Sono 175 i ricoverati in degenza su 3.160 posti letto disponibili e 13 i posti di terapia intensiva occupati su 656 disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

