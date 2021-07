Covid, 21mila casi in Francia. Ministro: “Mai vista una cosa del genere”. Uk, 44mila contagi. Record a Tokyo, tra 2 giorni iniziano i Giochi (Di mercoledì 21 luglio 2021) La variante Delta continua a diffondersi a una rapidità mai vista dall’inizio della pandemia, tenendo conto anche del tasso di persone vaccinate in Europa. E la crescita più repentina dei contagi si sta registrando in Francia, dove in 21mila sono risultati positivi al virus nelle ultime 24 ore, dopo che ieri si era toccata la cifra di 18mila. In Gran Bretagna i numeri continuano ad essere molto alti, con 44mila contagi nell’ultima giornata, mentre Tokyo, dove nei prossimi giorni prenderanno il via i Giochi Olimpici, fa segnare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) La variante Delta continua a diffondersi a una rapidità maidall’inizio della pandemia, tenendo conto anche del tasso di persone vaccinate in Europa. E la crescita più repentina deisi sta registrando in, dove insono risultati positivi al virus nelle ultime 24 ore, dopo che ieri si era toccata la cifra di 18mila. In Gran Bretagna i numeri continuano ad essere molto alti, connell’ultima giornata, mentre, dove nei prossimiprenderanno il via iOlimpici, fa segnare il ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, 21mila casi in Francia. Ministro: “Mai vista una cosa del genere”. Uk, 44mila contagi. Record a Tokyo, tra 2… - John20278231582 : RT @Adnkronos: #Covid, in #Francia nuovo balzo contagi: 21mila in 24 ore. - simosimotw : RT @Adnkronos: #Covid, in #Francia nuovo balzo contagi: 21mila in 24 ore. - giornaleradiofm : Salute: Covid: in Francia nuovo balzo contagi, 21mila in 24 ore: Parigi, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Continua a cr… - francang1950 : RT @Adnkronos: #Covid, in #Francia nuovo balzo contagi: 21mila in 24 ore. -