Covid-19, continua a crescere la curva dei contagi. Dose unica vaccino ai contagiati fra 6 e 12 mesi dopo guarigione (Di mercoledì 21 luglio 2021) continua a crescere la curva dei contagi in Italia. Nelle ultime ventiquattr'ore, con 235.097 tamponi effettuati, i nuovi casi registrati sono stati 4.259 (ieri 3.558). Anche il tasso di positività risulta in aumento: +1,8%. È quanto riporta il bollettino diffuso quotidianamente dal ministero della Salute. I decessi sono stati 21, ieri 10.Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 9 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.196, due in più rispetto a ieri. I casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.297.337, i morti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua La buona notizia da Massa Lubrense, un cittadino guarisce dal Covid - 19 Continua la campagna vaccinale: ad oggi sono state iniettate 14.760 dosi a cittadini di Massa Lubrense". Si raccomanda di non abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole anti - Covid: ...

Calcio: Spezia; altri quattro positivi nel ritiro Continua ad espandersi il focolaio di covid che da oltre una settimana sta interessando la rosa e lo staff dello Spezia, impegnato nel ritiro di Prato allo Stelvio. L'ultimo giro di tamponi effettuati ...

Covid: 550 nuovi positivi in Sicilia. Cinque le vittime nelle ultime 24 ore La Repubblica Adozioni internazionali: sono 245 quelle concluse nel primo semestre 2021 La Commissione Adozioni Internazionali pubblica le statistiche relative ai primi sei mesi dell'anno. Nello stesso periodo del 2020 le adozioni concluse furono 220 ...

Covid, sale ancora il numero dei nuovi positivi nelle Marche Continua ad essere alta l’incidenza dei casi positivi di Covid nella nostra regione. Sono 73 i positivi al covid rilevati nell’ultima giornata nelle Marche, con un tasso di incidenza cumulativo di 23, ...

