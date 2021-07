Costa (sottosegretario Salute): «Calciatori siano d’esempio sui vaccini» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato della questione vaccini nel calcio: le sue dichiarazioni anche sul green pass Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato della questione vaccini nel calcio. Le sue parole a Radio Kiss Kiss. AUMENTO CONTAGI – «Avevamo preventivato un rialzo dei contagi dopo la finale degli Europei. I festeggiamenti per la vittoria degli Europei possono aver generato contagi, vedremo nei prossimi giorni. Non sento però di colpevolizzare nessuno». vaccini – «I Calciatori sono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Andreaalla, ha parlato della questionenel calcio: le sue dichiarazioni anche sul green pass Andreaalla, ha parlato della questionenel calcio. Le sue parole a Radio Kiss Kiss. AUMENTO CONTAGI – «Avevamo preventivato un rialzo dei contagi dopo la finale degli Europei. I festeggiamenti per la vittoria degli Europei possono aver generato contagi, vedremo nei prossimi giorni. Non sento però di colpevolizzare nessuno».– «Isono ...

