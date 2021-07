Corriere: Simeone vuole Di Lorenzo all’Atletico Madrid. I Colchoneros lo hanno inserito in cima alla lista degli obiettivi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Giovanni Di Lorenzo fresco campione d’Europa con l’Italia di Mancini, ha appena rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2026. Il terzino ? finito nel mirino di Simeone che lo vorrebbe all’Atletico Madrid. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il Cholo Simeone lo guarda, con estrema attenzione, e anzi i Colchoneros lo hanno inserito in cima alla lista degli obiettivi nel caso in cui Trippier dovesse andare via”. Il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 luglio 2021) Giovanni Difresco campione d’Europa con l’Italia di Mancini, ha appena rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2026. Il terzino ? finito nel mirino diche lo vorrebbe. Lo rivela l’edizione odierna deldello Sport. “Il Chololo guarda, con estrema attenzione, e anzi iloinnel caso in cui Trippier dovesse andare via”. Il ...

