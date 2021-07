Coronavirus, mercoledì 21 luglio: sono 616 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Oggi su quasi 12mila tamponi nel Lazio e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 616 nuovi casi positivi, 0 decessi e 154 guariti. Diciotto le persone ricoverate in più di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 348. Nella Asl Roma 1: 154 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl Roma 2: 93 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Oggi su quasi 12mila tamponi nele oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 616casi positivi, 0 decessi e 154 guariti. Diciotto le persone ricoverate in più di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. A Roma icasi348. Nella Asl Roma 1: 154casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl Roma 2: 93 ...

