Advertising

infoitinterno : Coronavirus Toscana: picco di nuovi casi, oggi sono 306 - - infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi 21 luglio - infoitinterno : Coronavirus Toscana, Giani: 306 nuovi casi, tasso positività al 2,67% - infoitinterno : Coronavirus Toscana 21 luglio, balzo dei nuovi casi: sono 306 - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: zero decessi, anche oggi 21 luglio. Ma boom di contagi: 306 (età media 31 anni) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

In valle d'Aosta Sono quattro i maestri di sci spagnoli a essere risultati positivi aldurante la loro permanenza a Valtournenche. InUn focolaio con 3 persone positive e 9 in ......balzo nei contagi determinato dalla diffusione in Italia della variante Delta del, nel ... 643 (13.2 per 100.000 abitanti) Molise: 39 (13 per 100.000 abitanti): 446 (12.1 per 100.Cronaca 21 Luglio 2021 Covid, 306 positivi in Toscana, il 37% ha meno di 20 anni. 23 positivi nel livornese Coronavirus, 306 nuovi positivi, età media 31 anni. Nessun decesso Le ...Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 21 luglio, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri e morti. Il punto sui vaccini nelle singole regioni e sull’i ...