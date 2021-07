Coronavirus in Italia | il bollettino del 21 luglio | i nuovi casi salgono a 4 259 | 21 i decessi L’indice di positività all’1 | 8 per cento

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua a crescere da qualche giorno anche il dato dei soggetti attualmente positivi e in isolamento: 7.782 (+292). Intanto si definiscono icriteri per il rilascio del Green pass.

Sono 158, cioè 7 in meno rispetto al giorno precedente, i malati diin terapia intensiva in. I ricoverati con sintomi segnano invece un lieve rialzo: 1.196 (+2). I nuovi contagi sono 4.259, su 235.097 tamponi processati. Il tasso di positività è in ...Oggi insi registrano 4.259 nuovi casi e 21 decessi nelle ultime 24 ore: è il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute relativo alla diffusione del. Ieri erano 3.558 i nuovi ...BARI - 'È solo un modo per garantire davvero una uguaglianza nella lotta alla pandemia coinvolgendo chi fa parte di una comunità anche se ...Le persone guarite da Covid-19 potranno effettuare un’unica dose di vaccino, invece che 2, entro 12 mesi dalla malattia. Il provvedimento che prolunga i tempi oltre i 6 mesi oggi previsti potrebbe, in ...