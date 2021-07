Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 luglio: 4.259 nuovi casi (Di mercoledì 21 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, mercoledì 21 luglio 2021, registrano 4.259 casi e 21 vittime. Sale rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, sale anche il numero dei decessi. Tasso di positività allo 1,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 51.308 con un incremento di 1.998. 9 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 2.235 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, mercoledì 212021, registrano 4.259e 21 vittime. Sale rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, sale anche il numero dei decessi. Tasso di positività allo 1,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 51.308 con un incremento di 1.998. 9 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 2.235 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ...

