Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 luglio: 3.558 nuovi casi, i morti sono 10 (Di mercoledì 21 luglio 2021) sono 3.558 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 2.072), a fronte di 218.705 tamponi giornalieri effettuati (ieri 89.089). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,6% (ieri 2,3%). sono 10 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 165 (+3), con 11 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 luglio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 luglio 2021)3.558 icontagi di Covid-19 in(ieri 2.072), a fronte di 218.705 tamponi giornalieri effettuati (ieri 89.089). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,6% (ieri 2,3%).10 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive165 (+3), con 11ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 20sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ...

Advertising

RadioPerusia : Coronavirus, in Italia balzo di oltre mille nuovi contagi Aumentano i ricoveri in terapia intensiva ma scende il ta… - Corriere : Malta, i 157 studenti italiani tornano a casa in settimana - Euro_comunica : #OMS, situazione casi in aumento in tutto il Mondo - AlexDanzi : @Adnkronos Detto da colei che a febbraio 2020 affermò “Il coronavirus circolerà per mesi, ma niente allarmismo ingi… - CiaoGrosso : RT @Alburen: @StefanoZukunft1 Il greenpass valido per 48 ore si può ottenere con un tampone, comunque ad oggi per entrare in Francia dall’I… -