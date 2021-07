Coronavirus: focolaio all'ex Villaggio Olimpico di Sestriere, contagiati 16 ragazzi (Di mercoledì 21 luglio 2021) focolaio di Coronavirus all'ex Villaggio Olimpico di Sestriere a metà luglio 2021. Sedici ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 15 anni, provenienti da diverse parti d'Italia e facenti parte di un ... Leggi su torinotoday (Di mercoledì 21 luglio 2021)diall'exdia metà luglio 2021. Sedicidi età compresa fra gli 11 e i 15 anni, provenienti da diverse parti d'Italia e facenti parte di un ...

Il Covid torna a colpire: 3 nuovi casi a Belmonte del Sannio Sembrava essersi ormai spento il focolaio Covid in Alto Molise. Eppure, nel pieno dell'estate il virus è tornato a colpire la ...altomolisano si registrano 3 nuovi casi di positività al Coronavirus alla ...

Covid in Italia, focolai e zone rosse: ecco dove sono Sky Tg24 Inondazioni nell’Henan: morte 13 persone, 100mila gli sfollati (VIDEO) Nello svolgimento delle operazioni di salvataggio, il presidente cinese ha avvertito di tenere in considerazione gli effetti della pandemia da coronavirus. Dopo lo scoppio dei focolai nel Guangdong e ...

Virus: a Cagliari contagi più che raddoppiati in pochi giorni In pochi giorni i casi di coronavirus a Cagliari sono più che raddoppiati. Secondo i dati diffusi dal sindaco Paolo Truzzu – a oggi 335 positivi, 7 le persone ricoverate – utilizzando i vecchi criteri ...

