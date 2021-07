Coronavirus e scuola, i presidi chiedono l'obbligo del vaccino per docenti e personale (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Bisogna andare oltre le ipotesi sul green pass a scuola. Per riaprire gli istituti in presenza e in totale sicurezza serve l’obbligo del vaccino per il personale scolastico. In questo modo non bisognerebbe... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Bisogna andare oltre le ipotesi sul green pass a. Per riaprire gli istituti in presenza e in totale sicurezza serve l’delper ilscolastico. In questo modo non bisognerebbe...

Advertising

EmMicucci : #Coronavirus No #vaccini a 12-17enni nel #RegnoUnito. Ma si riconosce che con #vaccinazioni no #scuolechiuse. E si… - teneotenu : RT @Libero_official: Secondo il professor #Abrignani del #Cts, i #novax sono 'come gli evasori fiscali e non vanno capiti' #vaccino #Corona… - docdrugztore : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Scuola #Regioni: No #dad, neppure all'#università. Se c'è #focolaio, chi ha #greenpass prosegue attività scola… - jeffe27139737 : RT @EmMicucci: #Coronavirus Ospedalizzazioni bambini in aumento di 2-3 volte rispetto a questo inverno. Lo spiega l'ospedale pediatrico in… - EmMicucci : #Coronavirus Ospedalizzazioni bambini in aumento di 2-3 volte rispetto a questo inverno. Lo spiega l'ospedale pedia… -