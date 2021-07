Coronavirus, contagi in crescita: 'Situazione ancora rassicurante negli ospedali' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Aumenta ancora il tasso di positività al Covid in Romagna:nella settimana dal 12 al 18 luglio, infatti, sono stati eseguiti 18.931 tamponi registrando 378 nuovi casi positivi, con un tasso di ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Aumentail tasso di positività al Covid in Romagna:nella settimana dal 12 al 18 luglio, infatti, sono stati eseguiti 18.931 tamponi registrando 378 nuovi casi positivi, con un tasso di ...

