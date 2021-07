Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 21 luglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 21 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaIl presidente della Regione Campania, nelle ultime ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un incontro con la stampa. “I vaccini disponibili al momento servono solo a fare le seconde dosi, non ne abbiamo altri. Stiamo cercando di uscire fuori dal Covid grazie soprattutto allo sforzo delle Regioni perché, per quello che guarda lo Stato ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildelladi21. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazioneinIl presidente della, nelle ultime ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un incontro con la stampa. “I vaccini disponibili al momento servono solo a fare le seconde dosi, non ne abbiamo altri. Stiamo cercando di uscire fuori dal Covid grazie soprattutto allo sforzo delle Regioni perché, per quello che guarda lo Stato ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Coronavirus #Campania, #DeLuca invita i giovani a vaccinarsi: 'Faremo di tutto per avere solo didattica in presenz… - LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ Nuovi parametri per i 'colori' delle regioni: ecco cosa succede alla Campania LEGGI QUI -->… - infoitinterno : La situazione di mercoledì 21 luglio sul Coronavirus in Campania - glooit : La situazione di mercoledì 21 luglio sul Coronavirus in Campania leggi su Gloo - anteprima24 : ** Covid: tre componenti stessa famiglia uccisi dal #Virus in Campania ** -