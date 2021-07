Advertising

RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#EmiliaRomagna: 324 nuovi positivi su oltre 18.500 tamponi, 66 i guariti… - ParmaLiveTweet : Aggiornamento Coronavirus, a Parma 26 nuovi casi e nessun decesso - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 21 luglio, 3 decessi e 564 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 21 luglio, 1 decesso e 292 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - fc_cheri : Coronavirus. Aggiornamento del 21 luglio: nuova impennata di casi, nessun decesso -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Sono 292 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 9.192 test molecolari processati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, è del 3,17%, sostanzialmente stabile ...A livello regionale dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 389.470 casi di positività, 324 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.622 tamponi eseguiti ...Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo intervento alla 138esima sessione del Comitato olimpico internazionale: "Chiunque pensi che la pandemia sia finita vive nel paradiso degli sciocchi".La variante delta sta facendo impennare i contagi in Francia e Gran Bretagna. Nel giro di 24 ore si contano 21 mila nuovi casi di persone che hanno contratto il coronavirus in Francia ...