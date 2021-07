Coronavirus | 4 259 nuovi casi | l’incidenza sale all’1 | 8% I morti sono 21 Stabile il saldo dei ricoverati | terapie intensive in lieve calo

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Idi infezione da Sars-Cov-2 rintracciati nelle ultime 24 orestati 4.259 tra i 235.097 tamponi processati, di cui 119.032 test antigenici rapidi.è quindi,8 per cento. I decessi riportati nel bollettino odierno21. Per il momento i saldi ingressi-uscite dai reparti di area medicastabili (+2 posti letto occupati) e lefanno segnare -7 pazienti assistiti in un giorno da 9 ingressi. Il totale nel periodo lunedì-mercoledì, confrontato con gli stessi giorni della scorsa settimana ...

In Puglia, sono stati registrati 7.301 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati ... ha invece concluso il ciclo vaccinale il 43,1% della popolazione, con.694 seconde dosi. Nel ...Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i casi di, in tutto l'... Santa Elisabetta 39 (38 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice(253 guariti e 6 deceduti); ...