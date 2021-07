Copa Libertadores, Boca Juniors eliminato: scontri tra giocatori e polizia – VIDEO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Incredibile quello che è successo nella notte dopo l’eliminazione del Boca Juniors dalla Copa Libertadores: scontri tra giocatori e polizia Incredibile al Boca Juniors: giocatori e alcuni dirigenti sono stati coinvolti in scontri con la polizia dopo l’eliminazione dalla Copa Libertadores a seguito della sfida contro l’Atletico Mineiro. Il club di Buenos Aires si è lamentato per una rete annullata dall’arbitro Ostojich con l’ausilio del VAR e dopo il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Incredibile quello che è successo nella notte dopo l’eliminazione deldallatraIncredibile ale alcuni dirigenti sono stati coinvolti incon ladopo l’eliminazione dallaa seguito della sfida contro l’Atletico Mineiro. Il club di Buenos Aires si è lamentato per una rete annullata dall’arbitro Ostojich con l’ausilio del VAR e dopo il ...

Advertising

OptaPaolo : 2002 - #KaioJorge, classe 2002, è l'unico giocatore nato dopo il 1/1/2001 ad aver realizzato almeno cinque reti in… - GoalItalia : Boca Juniors arrabbiato dopo l'eliminazione dalla Copa Libertadores: scontri tra giocatori, dirigenti e Polizia a p… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ??Follia in #CopaLibertadores Dopo l'eliminazione del #BocaJuniors scoppia il caos: Scontri con la polizia brasiliana e… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ??Follia in #CopaLibertadores Dopo l'eliminazione del #BocaJuniors scoppia il caos: Scontri con la polizia brasiliana e… - Fantacalciok : Le partite di oggi, Mercoledì 21 luglio 2021: Champions League e Copa Libertadores in primo piano -