Contratto polizia e militari, in arrivo aumento di 130 euro: rinnovo per 488mila (carabinieri compresi) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un Contratto nuovo di zecca per 488 mila con un aumento medio lordo di 130 euro al mese. Svolta sui rinnovi per i lavoratori dei comparti Difesa e Sicurezza. Un incontro con i sindacati e i Cocer al...

cronaca_news : Contratto forze armate e polizia, in arrivo un aumento di 130 euro e 488mila rinnovi - Sergio64298591 : RT @CISL_FNS: ESITI RIUNIONE RINNOVO CONTRATTO SICUREZZA E DIFESA - InFoDifesa : Rinnovo #Contratto Forze Armate e Polizia aumenti medi 130 euro lordi. #Carabinieri 'non c'è dialogo, poche risorse… - a_alfy67 : RT @CISL_FNS: Comparto Sicurezza/Difesa - E' iniziato l'incontro per ripresa procedure negoziali relative al personale non dirigente delle… -