Consiglio di Stato, avv. Danza: “Ecco i titoli validi conseguiti in Romania” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Consiglio di Stato sancisce la validità del titolo di specializzazione sostegno in Romania. E’ probabile che il Miur, a questo punto, riesaminerà la posizione degli appellanti per il riconoscimento in Italia, nel rispetto dei criteri già dettati in tema di abilitazione all’insegnamento. E’ di grande interesse la sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato n°5415/2021. Essa ha accolto il ricorso in appello dell’avvocato Maurizio Danza avverso la sentenza del TAR Lazio sez. III bis in merito alla validità del titolo di specializzazione sul ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildisancisce latà del titolo di specializzazione sostegno in. E’ probabile che il Miur, a questo punto, riesaminerà la posizione degli appellanti per il riconoscimento in Italia, nel rispetto dei criteri già dettati in tema di abilitazione all’insegnamento. E’ di grande interesse la sentenza della sesta sezione deldin°5415/2021. Essa ha accolto il ricorso in appello dell’avvocato Maurizioavverso la sentenza del TAR Lazio sez. III bis in merito allatà del titolo di specializzazione sul ...

